Deputado republicano diz que não deixará candidatura ao Senado

JEFFERSON CITY, MISSOURI - O deputado Todd Akin, que está sendo bastante criticado por seus comentários sobre "estupro legítimo" e gravidez disse nesta quarta-feira que está na campanha pelo Senado para ficar, mesmo após confirmar que o candidato à vice-presidência pelo Partido Republicano, Paul Ryan, pediu pessoalmente que renuncie. Akin insistiu que não vai abandonar sua candidatura à uma vaga no Senado pelo Estado do Missouri, afirmando que "isso não é questão de ego".

O candidato à presidência, Mitt Romney, e seu partido temem que os comentários do colega republicano possam ameaçar a tentativa de obter o controle do Congresso após as eleições de novembro. Akin já se desculpou diversas vezes por ter dito em uma entrevista na televisão que o corpo feminino pode evitar gravidez em casos de "estupro legítimo."

Akin disse na manhã desta quarta-feira, na emissora ABC, que "não é certo que os chefes do partido passem por cima" dos eleitores do Missouri.

