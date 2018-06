Deputado republicano é flagrado comprando cocaína

Radel, de 37 anos, foi flagrado quando comprou 3,5 quilogramas de cocaína de um policial disfarçado no bairro Dupont Circle, em Washington, no mês passado. Ele é o primeiro parlamentar a ser acusado de porte de drogas em mais de 30 anos. "Eu espero que, como acontece em uma família, o povo do sudoeste da Flórida possa me perdoar por isso. Eu os decepcionei, mas realmente acredito na fé, perdão e redenção", disse ele em uma coletiva de imprensa esta semana.

O deputado vem de uma família católica de Cincinnati. Esta semana durante a entrevista ele comentou sobre os problemas da mãe com alcoolismo e a morte trágica dela, durante a festa de casamento do filho, engasgada com comida. Fonte: Associated Press.