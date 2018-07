Deputados abandonam partido de premiê O veterano político Ichiro Ozawa e dezenas de outros parlamentares deixaram ontem o Partido Democrático do Japão, do premiê Yoshihiko Noda, em protesto contra uma proposta de aumento do imposto sobre consumo. Segundo analistas, as deserções podem ajudar o premiê a unificar o apoio do que restou de aliados no PDJ e facilitar um acordo com a oposição para aprovar projetos no Senado. "Noda ficará feliz de ver Ozawa pelas costas", disse Jeffrey Kingston, do Instituto Temple. "Ozawa era uma dor de cabeça para o partido."