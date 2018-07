Deputados acusam Scotland Yard de fracassar na investigação das escutas

LONDRES - Um relatório de um comitê parlamentar britânico acusa nesta quarta-feira, 20, a Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard) de ter colecionado "fracassos" na primeira investigação sobre as escutas telefônicas ilegais do dominical "News of the World".

O relatório, produzido pelo Comitê de Interior da Câmara dos Comuns, assinala que não houve "vontade" das forças da ordem para superar a falta de cooperação da companhia News International no caso dos grampos.

Os deputados criticam particularmente as "tentativas deliberadas" do News International - ao qual pertencia o tabloide - para "frustrar" a investigação, que começou depois que o escândalo veio à tona pela primeira vez, em 2006.

No entanto, a investigação foi dada por concluída em 2009, embora em janeiro a Scotland Yard tenha iniciado uma nova.

Além disso, o comitê pede ao governo que forneça mais financiamento à Polícia que investiga o escândalo, já que qualquer atraso em sua conclusão adiará a investigação judicial disposta pelo primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, que só pode ser iniciada uma vez concluída a policial.

O "News of the World" realizou durante anos, aparentemente de forma sistemática, uma espionagem de telefones celulares de celebridades, jornalistas e também pessoas desconhecidas.

Também nesta quarta-feira, o homem que tentou agredir o magnata da imprensa Rupert Murdoch na terça, durante seu comparecimento ao Parlamento britânico, atirando-lhe espuma branca, foi acusado de perturbação da ordem pública, informou a Scotland Yard.

Jonathan Mai-Bowles, de 26 anos, cômico conhecido como Jonnie Marbles, foi posto em liberdade após pagar fiança, mas deverá apresentar-se nesta sexta-feira à Corte de Magistrados de Westminster (Londres).

