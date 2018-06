Deputados aprovam em 13 minutos aumento de verba para família real britânica

Um pequeno comitê de parlamentares britânicos aprovou ontem uma medida que quase dobra a receita pública destinada à família real em 13 minutos de debate. Apenas o Partido Nacionalista Escocês se opôs à medida.

Os parlamentares decidiram aumentar de 15% para 25% o repasse da "Bolsa de Soberania", que tem como base de cálculo as receitas obtidas com as propriedades da Família Real. A justificativa é uma reforma para melhorias no Palácio de Buckingham no valor de 360 milhões de libras esterlinas.

"Não podemos apoiar essa decisão e a maneira como ela foi tomada", disse o deputado Tommy Sheppard, do SNP. "Isso não quer dizer que o Palácio de Buckingham não seja um ativo público de interesse histórico, mas um investimento desse tamanho deve ser tratado de forma separada."

Segundo o diário Independent, o aumento da verba deverá ser aprovado. As reformas devem começar em abril. O projeto inclui a substituição de cerca de 160 quilômetros de cabos, 6,5 mil tomadas, cinco mil luminárias e 2,5 mil radiadores.