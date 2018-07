Deputados do Tea Party são derrotados A eleição causou algumas baixas na direita radical. A maior delas foi a derrota do deputado republicano Allen West, que não conseguiu se reeleger na Flórida. West, que é um dos ícones do Tea Party, a facção ultraconservadora do partido, foi derrotado por apenas 2,5 mil votos para o democrata Patrick Murphy. Outro símbolo do Tea Party, o deputado Joe Walsh, de Illinois, também perdeu sua vaga na Câmara dos Deputados. A tragédia só não foi completa porque Michele Bachmann, também uma deputada ultraconservadora, foi reeleita em Minnesota - embora por uma margem tão pequena que haverá uma recontagem.