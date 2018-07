Deputados dos EUA querem fim da proibição à maconha

Segundo comunicado divulgado pelo gabinete do deputado Frank, o projeto tem o objetivo de limitar o papel do governo federal dos EUA na legislação sobre maconha, ao permitir que os Estados legalizem, regulamentem e cobrem impostos sobre a produção e a comercialização da droga, marcando "o fim da proibição federal à maconha".

"A legislação limitaria o papel do governo na aplicação das leis contra a maconha ao contrabando entre Estados, permitindo que as pessoas cultivem, usem e vendam maconha nos Estados onde isso é legal", diz o comunicado. Um porta-voz de Frank ressalvou que "não se trata de uma lei de legalização". As informações são da Dow Jones.