Deputados egípcios votarão fim de ajuda militar dos EUA A Assembleia Popular do Egito (Câmara dos Deputados) decidiu hoje que será votada em plenário uma resolução que anula os acordos pelos quais os Estados Unidos dão US$ 1 bilhão por ano em ajuda militar ao país. A assembleia também decidiu iniciar o processo para um voto de desconfiança no governo militar do Egito, apenas quatro meses antes da prevista transferência do poder para os civis.