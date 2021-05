Deputados leais a Trump destituem Liz Cheney de liderança na Câmara após críticas a ex-presidente

Catie Edmondson e Nicholas Fandos, The New York Times

WASHINGTON - Representantes do Partido Republicano na Câmara confirmaram a expulsão da deputada Liz Cheney (Wyoming), filha do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, da liderança do partido na Casa. A decisão dos parlamentares, tomada em votação realizada nesta quarta-feira, 12, é vista como uma represália da ala pró-Trump do partido, em razão do posicionamento crítico de Cheney sobre a hipótese de fraude eleitoral defendida por Trump, narrativa que culminou com a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro.

A ação veio por votação verbal durante uma breve, mas ruidosa reunião a portas fechadas em um auditório no Capitólio, depois que Cheney fez um discurso desafiador na terça-feira, 11, que atraiu vaias de seus colegas.

Em seu pronunciamento de despedida, Cheney exortou os republicanos a "não deixarem o ex-presidente nos arrastar para trás", de acordo com uma pessoa familiarizada com os comentários privados que os detalhou sob condição de anonimato. Cheney advertiu que os republicanos estavam trilhando um caminho que traria sua "destruição" e "possivelmente a destruição de nosso país", acrescentando que se o partido quisesse um líder que "permitiria e espalharia suas mentiras destrutivas", eles deveriam votar para removê-la.

E os republicanos fizeram exatamente isso, após saudar seu discurso com vaias, segundo duas pessoas presentes, falando sob a condição de anonimato. No final das contas, eles optaram por não realizar uma votação registrada, depois que o deputado Kevin McCarthy (Califórnia), o líder republicano, disse que eles deveriam votar pela voz para mostrar unidade.

Saindo da reunião, Cheney permaneceu indiferente e disse que estava empenhada em fazer "tudo o que puder para garantir que o ex-presidente nunca mais chegue perto do Salão Oval".

"Devemos avançar com base na verdade", disse Cheney aos jornalistas. "Não podemos abraçar a grande mentira e abraçar a Constituição."

A ação veio um dia depois de Cheney ter pronunciado uma denúncia no plenário da Câmara contra Trump e os líderes do partido que trabalhavam para expulsá-la, acusando-os de serem cúmplices em minar o sistema democrático. Em um discurso ferino, a deputada disse que o país estava enfrentando uma ameaça "nunca vista antes" de um ex-presidente que provocou o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro e que "retomou seu esforço agressivo para convencer os americanos de que a eleição foi roubada".

"Ficar em silêncio e ignorar a mentira encoraja o mentiroso", disse ela. "Eu não vou participar disso. Não vou sentar e assistir em silêncio enquanto outros conduzem nosso partido por um caminho que abandona o Estado de Direito e se junta à cruzada do ex-presidente para minar nossa democracia".

Donald Trump se manifestou na manhã desta quarta, enquanto legisladores se reuniam para forçar Cheney a sair, dizendo que estava ansioso pela expulsão de uma mulher que ele chamou de "um líder pobre, um importante ponto de discussão democrata, um incentivador da guerra e uma pessoa absolutamente sem personalidade ou coração".

Os principais republicanos se esforçaram para evitar falar sobre o motim do Capitólio e pintaram a remoção de Cheney como um movimento voltado para o futuro que lhes permitiria superar aquele dia.

Em vez disso, o episódio apenas chamou a atenção para a devoção servil do partido a Trump, sua tolerância ao autoritarismo e divisões internas entre as facções mais tradicionais e conservadoras sobre como reconquistar a Câmara em 2022. Todas essas dinâmicas ameaçam alienar os independentes e suburbanos eleitores, minando assim o que de outra forma parece ser uma excelente oportunidade para os republicanos reivindicarem a maioria.

Como substituto de Cheney, os líderes republicanos se uniram em apoio a Elise Stefanik (Nova York), uma ex-moderada cuja lealdade a Trump e o apoio a suas falsas alegações de fraude eleitoral ganharam amplo apoio das bases do partido que Cheney, uma conservadora ao longo da vida, não comanda mais.

Se Stefanik for eleita esta semana para substituir Cheney, como esperado, os três principais cargos de liderança republicana na Câmara serão ocupados por legisladores que votaram para não certificar a vitória do presidente Joe Biden em janeiro. Nos últimos dias, no entanto, alguns republicanos de extrema-direita atacaram Stefanik como insuficientemente conservadora e sugeriram que o partido deveria considerar outra pessoa.