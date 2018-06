Deputados noruegueses indicam Snowden para Prêmio Nobel da Paz

OSLO - Dois deputados noruegueses recomendaramo ex-técnico da CIA Edward Snowden, responsável por revelar ao mundo os abusos dos programas de espionagem americanos, ao Prêmio Nobel da Paz. Os deputados socialistas Baard Vegard Solhjell, ex-ministro do Meio Ambiente, e Snorre Valen disseram nesta quarta-feira que os debates públicos e as mudanças políticas "na esteira das denúncias feitas por Snowden, contribuíram para uma ordem mundial mais pacífica e estável".

Ser indicado significa apenas que Snowden é um dos incontáveis nomes que o comitê do Nobel levará em conta para conceder o prestigioso prêmio. O painel de cinco pessoas que escolhe os laureados não confirma quem foi indicado, mas alguns dos que apresentam sugestões tornam públicas suas indicações.

As pessoas que indicam os candidatos ao prêmio, dentre as quais há membros de parlamentos e governos nacionais, professores universitários e antigos laureados, devem apresentar suas sugestões até 1º de fevereiro.

Os membros do comitê do prêmio podem acrescentar seus próprios candidatos durante a primeira reunião do painel, que acontece após o prazo final. / AP