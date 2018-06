Deputados trocam socos em Parlamento da Turquia

A turbulência política fez aumentarem as preocupações com a perspectiva econômica da Turquia e levou a moeda local a atingir os menores níveis já registrados diariamente este ano. Esta não é a primeira vez que parlamentares turcos trocam socos e bofetadas por causa da reforma judiciária. A sessão para discutir o assunto na comissão parlamentar, ocorrida no começo deste mês, também terminou em briga.

A proposta de reforma judicial apresentada pelo governo prevê a redução dos poderes dos juízes em meio a um escândalo judicial que envolve o governo. A briga no Parlamento nesta quinta-feira ocorreu após um deputado da oposição ter comentado as alegações de que o filho do primeiro-ministro Recep Erdogan teria sido convocado a depor no escândalo de corrupção.

O Parlamento deve votar a lei que tem por objetivo aumentar o controle do governo sobre o judiciário no fim da sexta-feira. A proposta de reforma judicial do governo turco elevou as preocupações internas e externas sobre o enfraquecimento da democracia turca sob o comando de Erdogan. Fonte: Dow Jones Newswires.