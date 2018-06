Deputados venezuelanos pedem à Fiesp ajuda contra escassez de remédios

Representantes da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional venezuelana pediram nesta terça-feira, 23, a ajuda da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) ajuda contra a escassez de alimentos e, principalmente, remédios no país. Segundo o presidente da comissão, o deputado Luis Florido, do partido Voluntad Popular, a entidade concordou em estudar o caso e contactar fabricantes de remédios que sejam seus afiliados.

"Escolhemos o Brasil como primeiro destino dessa viagem porque consideramos o Brasil como um aliado estratégico e queremos reforçar os laços de amizade com seu setor empresarial", disse Florido.

A Venezuela atravessa uma grave crise econômica provocada pela escassez de dólares, déficit fiscal e agravada pela queda no preço do petróleo. Desde 2013, o governo do presidente Nicolás Maduro tem restringido o acesso da iniciativa privada aos dólares, cada vez em menor quantidade, obtidos com a venda do petróleo.

O reflexo disso foi que importadores de remédios e equipamentos cirúrgicos não conseguem suprir a demanda interna, o que provocou uma crise no sistema de saúde. Faltam medicamentos para diversos tipos de doença, material para exames e cirurgias. O governo tenta amenizar o problema importando remédios de outros países, entre eles o Brasil, mas sofre com o contrabando e a corrupção - os medicamentos acabam sendo revendidos no mercado negro.