Derrota de Cantor complica negociações com Casa Branca O presidente dos EUA, Barack Obama, nunca teve grande cooperação dos parlamentares republicanos à sua agenda, mas a derrota do líder da maioria republicana na Câmara, Eric Cantor, nas primárias do partido na terça-feira, diminui ainda mais a esperança da Casa Branca por vitórias legislativas nos próximos dois anos.