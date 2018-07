Derrotas de Corinthians e Palmeiras e morte de ator são destaques

SÃO PAULO - Neste domingo, 22, a França decidiu em suas eleições que os candidatos François Hollande e Nicolas Sarkozy, atual presidente, disputarão o segundo turno no dia 6 de maio. No último sábado, 21, o Estado revelou uma compilação de dados sobre os contratos do Dnit com a construtora Delta, uma das investigadas na CPI do Cachoeira, que será instalada na próxima quarta-feira. Confira abaixo as principais notícias do fim de semana.

1 - O candidato socialista François Hollande recebeu neste domingo, 22, 28,63% dos votos no primeiro turno das eleições francesas. O atual presidente, Nicolas Sarkozy, teve 27,08% dos votos. Os dois disputarão o segundo turno no dia 6 de maio. Leia mais sobre as eleições na França.

2 - O Corinthians e o Palmeiras foram eliminados neste domingo, 22, do Campeonato Paulista. A Ponte Preta venceu o jogo contra o Corinthians por 3x2, e o Guarani superou o Palmeiras pelo mesmo resultado. Leia mais sobre as derrotas de Palmeiras e Corinthians.

3 - Morreu neste domingo, 22, o ator Thiago Klimeck, que se enforcou acidentalmente durante a apresentação da 'Paixão de Cristo' no dia 6 de abril. Klimeck estava há 16 dias internado em estado gravíssimo. Leia mais sobre a morte do ator enforcado na 'Paixão de Cristo'.

4 - O ex-beatle Paul McCartney iniciou neste sábado, 21, a sua turnê no Brasil com um show no estádio Arrudão, no Recife. Cerca de 50 mil pessoas assistiram a Paul, que os saudou com um "Povo arretado!". No domingo, 22, ele foi ainda mais certeiro: "Salve a terra de Luiz Gonzaga", saudou. Leia mais sobre os shows de Paul McCartney no Recife.

5 - Começou neste domingo, 22, a pré-venda dos ingressos para o show de Madonna no Brasil. Na última sexta-feira, dia 20, o Procon determinou a suspensão das vendas, por conta da cobrança de taxa de conveniência por compras via telefone e internet. Leia mais sobre a pré-venda de ingressos para os shows de Madonna no Brasil.

6 - O filho do cantor Leonardo, Pedro Dantas, de 24 anos, continua internado em estado grave, segundo boletim médico deste domingo, 22. Pedro sofreu um acidente na madrugada de sexta-feira, 20, na rodovia MGC-452, entre Tupaciguara (MG) e Itumbiara (GO). Leia mais sobre o estado de saúde do filho de Leonardo.

7 - O alemão Sebastian Vettel venceu neste domingo, 22, o GP do Bahrein e lidera o Mundial. O finlandês Kimi Raikkonen ficou em segundo lugar na corrida, e o francês Romain Grosjean em terceiro. Felipe Massa foi o 9º colocado. Leia mais sobre o GP do Bahrein.

8 - A construtora Delta obteve aumento de preço em 60% dos contratos firmados com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) ,um dos orgãos que concentram investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Leia mais sobre os contratos da Delta.

9 - O cantor Bob Dylan apresentou-se em São Paulo neste sábado, 21, e domingo, 22. Dylan apresentou clássicos como "Leopard Skin Pill-Box Hat" e "Highway 61 Revisited". Leia mais sobre as apresentações de Bob Dylan em São Paulo.

10 - A feira gastronômica O Mercado, realizada na noite deste sábado, 21, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, reuniu mais de mil pessoas. O preço das comidas variou entre R$ 5 a R$ 20. O segundo teste para o evento será realizado no dia 6 de maio, durante a Virada Cultural. Leia mais sobre a feira gastronômica em Higienópolis.