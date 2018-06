Até o momento, as equipes de resgate de Vadodara, que está a cerca de 110 quilômetros de Ahmedabad, encontrou oito pessoas sobre os escombros.

"No momento do desabamento, havia entre 15 e 20 pessoas no edifício", disse Rao. "Até agora, são oito feridos e cinco mortos", completou. Fonte: Dow Jones Newswires.