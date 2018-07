Desabamento de geleira na Argentina vira 'espetáculo' para turistas

Turistas foram presenteados com um fenômeno natural impressionante, o desabamento de um trecho extenso da geleira de Perito Moreno, no Lago Argentina, no sul da Argentina.

A queda de grandes pedaços de gelo dentro do lago foram saudadas aos gritos por viajantes que visitavam o Parque Nacional Perito Moreno.

A geleira mais famosa da Argentina é também uma das mais estáveis e acessíveis do país.

Ela tem mantido suas proporções originais, ao passo que outras geleiras no país vêm perdendo volume.

A geleira cobre uma área de aproximadamente 200 quilômetros quadrados e as encostas da geleira medem cerca de 70 metros de altura.