Desabamento de igreja na Nigéria mata 22 Vinte e duas pessoas morreram e 31 ficaram feridas no Estado de Benue, na Nigéria, após uma igreja desabar sobre elas durante a vigília de Páscoa, disse neste domingo um porta-voz do governo. "Após uma forte chuva e uma tempestade no sábado à noite, o prédio da Igreja Católica de St. Robert em Adamgbe desabou, matando 22 fiéis, enquanto 31 sofreram diversos graus de ferimentos", afirmou Cletus Akwaya à France Presse (AFP).