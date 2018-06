Desabamento de prédio causa a morte de 10 pessoas na Índia

NOVA DÉLHI - Dez pessoas morreram e duas ficaram feridas no desabamento de um hotel de quatro andares na cidade de Indore, no centro da Índia, no final da noite de sábado, 31, informou uma fonte da polícia local.

As operações de resgate foram concluídas e nenhuma outra vítima foi encontrada, disse o sub-inspetor assistente Ramesh Kirade, em entrevista à Reuters por telefone.

O prédio era antigo, mas a razão para sua queda não foi imediatamente identificada, disse Kirade.

De acordo com reportagens locais, o prédio desmoronou depois que um veículo pesado bateu contra ele.

Desabamentos de edifícios são comuns na Índia, onde construtores e funcionários inescrupulosos frequentemente evitam as regulamentações ou ignoram a necessidade de reformar estruturas antigas.

Em agosto, um edifício de 117 anos entrou desabou no centro financeiro de Mumbai, matando pelo menos 22 pessoas. /Reuters