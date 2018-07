Desabamento de prédio deixa dois mortos no sul da Itália As agências de notícias da Itália informaram que pelo menos duas pessoas foram mortas nesta segunda-feira no desabamento de um prédio de três andares em Barletta, cidade na região da Puglia (sul). Várias pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo informações da agência Ansa, uma das pessoas mortas era uma adolescente de 14 anos. Uma mulher grávida de 31 anos foi retirada com vida e consciente dos escombros pelos bombeiros. A agência de notícias LaPresse informou que três ou quatro famílias viviam no prédio, onde no térreo funcionava uma malharia. Segundo os bombeiros, o desabamento não foi provocado por uma explosão de gás e as causas do desastre estão sob investigação.