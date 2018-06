Desabamento de prédio mata ao menos 8 pessoas e soterra 60 na Índia

Menino é retirado dos escombros do prédio em Mumbai. Foto: Reuters

MUMBAI - Ao menos 8 pessoas morreram e outras 60 podem estar soterradas entre os escombros de um edifício que desabou nesta sexta-feira em Mumbai, na Índia. Pelo menos 25 pessoas foram resgatadas no final da tarde. Centenas de espectadores aplaudiram e cantaram quando as equipes de resgate retiraram uma pequena menina viva dos escombros 11 horas depois do desabamento.

Localizado no sudeste da cidade, o prédio desabou pouco depois das 6h (horário local). O comandante local da Força Nacional de Resposta a Desastres, Alok Awasthi, disse que o edifício pertence ao Brihanmumbai Municipal Corp, o governo municipal da cidade, e a maioria das pessoas que vivia em seus 22 apartamentos eram funcionários da prefeitura.

O desabamento ocorreu no começo da manhã, quando a maior parte dos moradores do imóvel, que tinha entre quatro e cinco andares, ainda estava dormindo, segundo a imprensa local.Os desabamentos em áreas urbanas são frequentes na Índia. Na maior parte das obras, são utilizados materiais de péssima qualidade e as mesmas não obedecem à legislação local. / AP e EFE