O inspetor da polícia Digamber Jangale disse que 54 people ficaram feridas por causa do incidente no subúrbio de Thane. As equipes de resgate estavam procurando por mais vítimas nos escombros.

Jangale disse que o prédio não tinha permissão das autoridades locais para ser

construído. A causa do incidente ainda não foi descoberta. As informações são da Associated Press.