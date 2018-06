Desabamento de túnel mata 3 pessoas no Japão

Texto atualizado às 10h41 para acréscimo de informações

Pelo menos três pessoas morreram no desabamento de parte do túnel Sasago, localizado numa estrada na zona leste do Japão, segundo já confirmou a imprensa local. Outras sete pessoas estão desaparecidas nos escombros.

A queda de um dos muros do acesso soterrou, pelo menos, cinco pessoas. As causas ainda são desconhecidas. O túnel possui 4 km de extensão e está situado a cerca de 80 km a oeste de Tóquio.

A concessionária informou que entre 50 e 60 metros de uma seção de painéis despencaram sobre a estrada, e que estava investigando as causas do acidente.

Segundo a imprensa local, uma jovem de 20 anos conseguiu sair de um veículo que ficou sob os escombros, no qual viajavam outras cinco pessoas que ficaram soterradas. Os bombeiros não descartam a possibilidade de encontrar mais carros na mesma situação.

Até o momento, as imagens da NHK mostravam fumaça saindo do interior do túnel e vários carros de bombeiros e ambulâncias no local, enquanto as câmeras do interior da construção mostravam pelo menos um veículo parado diante de uma parte do túnel bloqueada.

O trecho atingido afeta uma seção de cerca de cem metros no interior do túnel, detalhou a agência Kyodo.

Com informações da Efe e da Reuters