Desabrigados entram em confronto por barracas Cerca de 200 sobreviventes levados a um dos campos de desabrigados entraram em confronto ontem durante a distribuição das tendas para as famílias afetadas pelo terremoto. O grupo, que havia passado as noites desde o tremor ao relento, em volta de fogueiras para tentar suportar as baixas temperaturas, disputou com violência as barracas oferecidas pelo governo.