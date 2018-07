Desaparece helicóptero da Otan na Líbia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou ontem que um de seus helicópteros não tripulados em ação na Líbia desapareceu. O governo do líder líbio, Muamar Kadafi, diz ter abatido a aeronave. A TV estatal mostrou destroços e parte do rotor, com inscrições militares em inglês. Segundo uma fonte militar líbia citada pela TV estatal, um helicóptero Apache foi derrubado em Zintan, a 135 km de Trípoli.

De acordo com o porta-voz da Otan, comandante Mike Bracken, radares perderam contato com o helicóptero, que fazia uma missão de reconhecimento e vigilância. "Foi o primeiro equipamento que perdemos, até onde eu saiba", disse Bracken.

Diplomacia. Em Pequim, o ministro de Relações Exteriores chinês, Yang Jiechi, recebeu o líder do Conselho Nacional de Transição (CNT), Mahmoud Jibril. Segundo um porta-voz da chancelaria, o governo comunista, crítico da intervenção ocidental, vê o grupo como uma força política importante e pretende manter contatos com seus representantes para negociar o fim dos confrontos. / AP E REUTERS