Desaparecidos em cruzeiro são procurados novamente

Há a previsão de mar bravio para mais tarde nesta quinta-feira, o que dá mais incerteza aos trabalhos. Além disso, há o plano para começar a bombear o combustível do navio.

Entre os desaparecidos estão uma menina italiana de 5 anos e o pai dela. A mãe da garota fez um apelo para que se apressem as buscas e para que os passageiros que viram seus familiares ajudem a determinar onde eles foram vistos pela última vez. As informações são da Associated Press.