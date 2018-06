Desaprovação a Trump em começo de mandato é recorde,diz pesquisa

WASHINGTON - Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira,3, pela rede de televisão CNN, indica que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem o maior índice de reprovação desde que esse tipo de levantamento começou a ser feito. Ao menos 53% não concordam com o jeito que Trump tem governado o país. Já 44% dos americanos o aprovam.

De acordo com o levantamento, quase a totalidade dos republicanos - 90% - é favorável a Trump. Entre os democratas, esse número se inverte. Nove em cada dez eleitores do partido o reprovam.

Os números de Trump são diferentes dos de seus antecessores. Ronald Reagan no começo do mandato era desaprovado por 13% dos eleitores e aprovado por 44% dos eleitores. O presidente George W. Bush, o último a vencer no colégio eleitoral e perder no voto popular tinha 25% de desaprovação e 57% de aprovação no começo de 2001.

Ainda segundo a pesquisa da CNN, a maioria dos americanos não concorda com o decreto que proibiu a entrada de refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos nos EUA. A proporção é a mesma da desaprovação a Trump: 53% a 44%.

A pesquisa foi feita em parceria com o instituto ORC, por telefone, entre terça e quinta-feira. Tem uma margem de erro de três pontos porcentuais.