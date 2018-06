Desastre com avião da Malásia atinge família australiana pela segunda vez

Irene e George Burrows, de Biloela, na região central do Estado australiano de Queensland, são os pais de Rodney Burrows, que desapareceu junto com sua mulher, Mary, e outros 237 passageiros e tripulantes no voo MH370, em março.

A filha da enteada do casal, Maree Rizk, e seu marido Albert estavam a bordo do MH17 que caiu na Ucrânia na quinta-feira matando todas as pessoas a bordo, noticiou a mídia local.

"Tem sido um dia muito difícil", disse o filho de Greg Burrows ao jornal The Courier Mail.

(Reportagem de Lincoln Feast)