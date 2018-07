Desastre rodoviário deixa 11 mortos no México

MORELIA - Funcionários públicos mexicanos disseram que um ônibus escolar que fazia uma viagem com alunos sofreu um acidente nesta quarta-feira, 13, no Estado de Michoacán, matando 11 pessoas, três das quais eram crianças.

O porta-voz da promotoria do Estado, Jonathan Arredondo, disse que outras 34 pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu quando o ônibus se chocou contra uma casa e se dividiu em dois. Ele disse que os freios do veículo podem ter falhado.

Arredondo disse que além das crianças, viajavam pais e professores no ônibus, e o destino era uma fazenda. O desastre ocorreu perto da cidade de San Marcos.

As informações são da Associated Press