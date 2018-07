Desastre rodoviário mata 43 pessoas no México Um semi reboque se desprendeu de um caminhão nesta sexta-feira e acertou em cheio um ônibus de passageiros em uma estrada sinuosa perto do povoado de Alamo, no Estado de Veracruz, no leste do México, matando pelo menos 43 pessoas e ferindo cerca de 20. O desastre aconteceu no norte de Veracruz. O ônibus viajava da cidade de Coatzacoalcos, na costa de Veracruz, para o Estado de Coahuila, na fronteira com os Estados Unidos.