Descarrilamento de trem deixa ao menos três mortos e dezenas de feridos nos EUA

WASHINGTON - Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um trem descarrilou neste sábado, 25, no Estado americano de Montana, onde os serviços de resgate trabalhavam para retirar os passageiros e funcionários a bordo. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Cerca de 141 passageiros e 16 tripulantes viajavam de Chicago para a costa do Pacífico quando oito dos 10 vagões saíram dos trilhos por volta das 16h no horário local (19h em Brasília).

"Estamos profundamente tristes com a informação de que as autoridades locais estão agora confirmando que três pessoas perderam a vida como resultado deste acidente", declarou a operadora ferroviária Amtrak, acrescentando que também havia pessoas com "ferimentos".

A coordenadora de Desastres e Serviços de Emergência de Montana, Amanda Frickel, disse ao New York Times que "mais de 50 pessoas ficaram feridas". Informou ainda que equipes de resgate estavam no local e que vários hospitais, além de helicópteros médicos, estavam prontos para prestar ajuda. "Todos os que estão vivos foram evacuados do acidente", acrescentou.

Imagens postadas nas redes sociais mostravam pessoas ao longo dos trilhos, com bagagens ao lado e vagões descarrilados, com pelo menos um deitado de lado. A Amtrak enviou pessoal de emergência ao local para ajudar as autoridades locais no resgate das pessoas.

O trem "Empire Builder" descarrilou em uma área remota perto de Joplin, Montana, uma cidade de cerca de 200 habitantes perto da fronteira com o Canadá. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) disse que estava montando uma "equipe" para investigar o descarrilamento.

O senador de Montana Jon Tester disse que estava acompanhando o descarrilamento. "Meus pensamentos estão com todos os passageiros, a tripulação e os primeiros socorristas no local", afirmou.

Outros acidentes com trens da Amtrak

Em 2018, duas pessoas morreram na Carolina do Sul quando um trem da Amtrak que circulava em trilhos errados colidiu com um trem de carga parado, em um acidente posteriormente atribuído a omissões de segurança.

Um ano antes, um trem de passageiros da Amtrak que viajava pela primeira vez por uma nova rota descarrilou no Estado de Washington, causando a morte de ao menos três pessoas quando os vagões caíram de uma ponte sobre uma estrada. /AFP