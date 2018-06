Descarrilamento de trem mata pelo menos 2 na Índia

V.J. Accamma, porta-voz da Southern Railways, confirmou a morte de pelo menos duas pessoas no acidente, que ocorreu ao amanhecer na pequena vila de Chitteri, Estado de Tamil Nadu, sul do país.

"Pelo menos duas pessoas foram mortas e o número de feridos ainda é contabilizado", disse Accamma. "Equipes de resgate foram enviadas para ajudar as pessoas, após o trem descarrilar por volta das 5h50 (horário local), nesta manhã", afirmou ele.

O trem seguia da cidade de Muzaffarpur, no Leste do país, para o subúrbio de Yeshwantpur, em Bangalore. O sistema ferroviário indiano, construído na era colonial, tem um longo histórico da acidentes. O pior deles aconteceu em 1981, quando uma composição caiu num rio, no Estado de Bihar, leste indiano, matando cerca de 800 pessoas. As informações são da Associated Press.