Segundo a versão oficial, vários vagões saíram dos trilhos depois que uma oscilação de energia acionou um alarme, o que fez o trem parar abruptamente.

O representante do serviço de emergência de Moscou, Yuri Akimov, disse que pelo menos 200 pessoas foram retiradas dos carros. As vítimas com ferimentos graves foram levadas por helicópteros até os hospitais. Fonte: Associated Press.