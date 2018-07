Descendente da elite de heróis da revolução Xi Jinping estudou engenharia química na prestigiosa Universidade Tsinghua, em Pequim, e tem um doutorado em ciências políticas. É casado com Peng Liyuan, famosa cantora chinesa, e tem uma filha, Xi Mingze, que estuda na Universidade Harvard. Aos 59 anos, Xi é um aliado do ex-presidente Jiang Zemin e um dos "principezinhos", o grupo da elite do Partido Comunista da China que descende dos heróis da Revolução Chinesa, de 1949, ou de altos dirigentes do partido. Seu pai, Xi Zhongxun, caiu em desgraça em 1962 e só foi reabilitado em 1978. Dos 15 anos aos 22 anos, viveu na zona rural e trabalhou como camponês, destino de milhões de jovens durante a Revolução Cultural (1966-1976). Ele foi escolhido como futuro líder do partido - e da China - em 2007.