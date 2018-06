Descontrole do câmbio faz esgotar passagens aéreas

A espera por voos reflete a disparidade do valor do dólar no mercado legal e no paralelo, ilegal. De acordo com o câmbio oficial da Venezuela, US$ 1 vale 6,3 bolívares, a moeda local. Mas a escassez de dólares faz com que, no mercado negro, US$ 1 chegue a valer mais de 60 bolívares. Venezuelanos que vão ao Equador ou ao Peru, por exemplo, retiram U$$ 3 mil em dinheiro ou créditos em cartões internacionais. Pagam por isso 18,9 mil bolívares. Ao retornar, trocam esse mesmo valor no mercado ilegal por 180 mil bolívares, dez vezes mais. / LOS ANGELES TIMES