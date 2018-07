Desemprego coloca Obama na defensiva, diz NYT

A decepção com esse relatório deixa o presidente e seus conselheiros menos esperançosos de que a economia ganhará mais força antes das eleições, daqui a 59 dias, segundo o jornal. Com isso, observa o NYT, Obama fica com a complicada tarefa de argumentar que, se por um lado a economia não está bem o suficiente, pelo menos está no caminho certo.

"Certamente não é o que chamaríamos de a posição na qual gostaríamos de estar neste ponto da corrida", disse ontem uma fonte do governo de Obama, que pediu para permanecer no anonimato. "Ele terá de criar o argumento de que nós não estaríamos nem mesmo em 8% (taxa de desemprego) se não fosse por ele". A taxa de desemprego nos EUA diminuiu para 8,1% em agosto, de 8,3% em julho.

Nos últimos dois anos, Obama baseou sua campanha no argumento de que os democratas reverteram a economia de modo a livrá-la de uma queda livre e ajudaram a colocar milhões de pessoas de volta ao trabalho. Mas essa avaliação fica mais difícil de provar com relatórios de emprego medianos ou piores a cada mês. O relatório de agosto mostra que a taxa de desemprego caiu apenas levemente e mesmo assim, porque milhares de trabalhadores deixaram de procurar emprego, diz a matéria do jornal americano.

"Não há nada que o presidente tenha feito nos últimos três anos e meio, quatro anos, que dê ao povo americano confiança de que ele sabe o que está fazendo quando se trata de empregos e da economia", disse seu adversário Mitt Romney, do Partido Republicano.

De acordo com conselheiros de Obama, o presidente irá, nos próximos dois meses, bater no argumento de que os republicanos ficaram no caminho para que houvesse melhores números de empregos. Ele dirá que a oposição republicana ao seu projeto de empregos atrapalhou o crescimento, diz o NYT.