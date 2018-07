Desemprego dá munição para Romney atacar Obama

"Se ontem (quinta-feira) à noite foi de festa, esta manhã (a de ontem) é de ressaca", afirmou Romney, em alusão à convenção democrata. "Depois de 43 meses consecutivos com um desemprego superior a 8%, é claro que o presidente Obama simplesmente não está à altura de suas promessas e sua política não funcionou. Não estamos em melhor situação do que há quatro anos", afirmou.

A taxa de desemprego nos EUA ficou em 8,1% em agosto e as contratações no país também registraram forte queda, segundo dados divulgados ontem pelo Departamento do Trabalho. O índice retrocedeu 0,2% em relação a julho, mas com as correções que levam em conta variações sazonais, é o nível mais baixo em mais de três anos - igualando-se ao registrado em abril.

"A mensagem da noite passada (quinta-feira) planeja para os próximos quatro anos aquilo que foi feito nos últimos quatro anos", prosseguiu Romney. "E eu não acho que o povo americano queira mais quatro anos daquilo que foram os últimos quatro anos."

Classe média. "As famílias da classe média estão sofrendo com a pior recuperação econômica desde a Grande Depressão e (Obama) não cumpre suas promessas e suas políticas não funcionam", acrescentou.

Em um comício em Portsmouth, no Estado de New Hampshire, Obama reforçou ontem o compromisso de "cortar impostos para as pessoas que realmente precisam", pôr fim à guerra no Iraque, dizimar a Al-Qaeda e iniciar a retirada do Afeganistão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.