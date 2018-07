Desertores matam seis militares na Síria

O Observatório Sírio para Direitos Humanos, uma entidade baseada no Reino Unido, informou que um oficial do exército estava entre os mortos na cidade de Qusair na província de Homs, próximo à fronteira com o Líbano.

"Três veículos blindados foram destruídos, e as pessoas que estavam dentro dele morreram ou ficaram feridas", disse um comunicado da entidade britânica, que utiliza uma rede de ativistas dentro da Síria como ponto de informação. A entidade informou ainda que os confrontos resultaram na destruição parcial de algumas residências.

Confrontos armados também foram relatados hoje em diversos vilarejos na região de Jabal al-Zawiya, próximo da fronteira com a Turquia, onde muitos desertores estariam operando. A Síria tem registrado uma forte escalada nos confrontos armados recentemente, o que aumenta a preocupação de que o país de 22 milhões de habitantes aos poucos vai deslizando em direção a uma guerra civil depois de nove meses de iniciados os levantes sociais contra o presidente sírio Bashar Assad.

A revolta síria começou em meados de março deste ano quando manifestantes inflados pelos levantes por todo o mundo árabe foram às ruas para exigir o fim do regime da família Assad que já dura mais de 40 anos. O regime respondeu com uma reação violenta que a Organização das Nações Unidas disse já ter matado pelo menos 5 mil pessoas. A Liga Árabe deu prazo até a próxima quarta-feira para que a Síria permita a entrada de observadores no País, senão levará o caso para o Conselho de Segurança da ONU para que tome uma ação para tentar acabar com a violenta reação aos opositores do regime sírio. As informações são da Associated Press.