Desespero paraguaio

Semanas atrás, o movimento sem-terra paraguaio invadiu uma fazenda no Departamento (Estado) de Canindeyú, na fronteira com o Brasil. A propriedade teria sido grilada décadas atrás por protegidos dos caciques colorados e, portanto, passível de ação popular. A Justiça reagiu e decidiu pela reintegração de posse. No dia 15, mandou retirar os ocupantes, que resistiram. O saldo foi de 17 mortos e a pior crise política do Paraguai em muitos anos, que culminou na destituição do presidente por impeachment. Mas está longe de terminar.

Lugo, evidentemente, não encomendou a invasão, muito menos deu a ordem para que os sem-terra resistissem à bala. No entanto, lhes ofereceu argumentos e a vista grossa, criando um poderoso subsídio oficial para os insurgentes, que se travestiram da Justiça para agir como justiceiros. Da mesma forma, o julgamento relâmpago contra o líder paraguaio - orquestrado na calada da noite por seus desafetos políticos - carece de legitimidade por atropelar o pleno direito de defesa garantido pela Constituição.

De golpe em golpe, os paraguaios seguem sem rumo certo e ameaça devolvê-los aos tempos de arbítrio e convulsão social que todos imaginavam ultrapassados. A crise sacudiu toda a América Latina. Enquanto populares e governistas tomam as ruas de Assunção em desagravo ao presidente destituído, a cúpula da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) articula uma resposta. "Tudo o que ocorre no Paraguai transcende as suas fronteiras", afirmou Alí Rodríguez, presidente da organização.

Ele tem toda razão. Mas como reagir à crise paraguaia? Dilma Rousseff fala em possíveis sanções. A expulsão do Mercosul parece certa. Mas o histórico da diplomacia latino-americana levanta dúvidas. De um lado, os líderes regionais não titubeiam frente a ameaças contra governantes de esquerda. Todos repudiaram o golpe de 2002, que brevemente destituiu Hugo Chávez do poder na Venezuela, e ninguém se calou em 2009, quando as Forças Armadas hondurenhas tiraram da cama o presidente Manuel Zelaya e o mandaram embora do país ainda de pijama.

Mas, quando o atentado à democracia vem da esquerda, o enredo é outro. Assim, não houve protestos quando Hugo Chávez retalhou o mapa eleitoral nas eleições parlamentares de 2010 para garantir-lhe o domínio do Congresso, mesmo quando perdeu a maioria dos votos. E nenhum chefe de Estado latino levantou sua voz quando Zelaya articulava para esticar seu mandato, afrontando o Congresso, a Suprema Corte e a Constituição.

Foi o presidente do Equador, Rafael Correa, quem diria, que melhor definiu a ameaça do novo autoritarismo latino-americano. "Há coisas que são legais, mas não são legítimas", disse à imprensa ao fim da Conferência Rio+20 sobre o caso Lugo. Logo Correa, que lançou mão de juízes "companheiros" para calar críticos e a imprensa.

O Parlamento paraguaio tem todo o direito de remover um presidente por desgoverno. Já armar um tribunal às pressas e julgar em algumas horas o destino de um presidente eleito sugere desespero, não democracia. Imagina-se que os enviados da Unasul possam traçar a diferença - onde quer que seja a crise.

É COLUNISTA DO ESTADO, CORRESPONDENTE DA REVISTA NEWSWEEK, EDITA O SITE WWW.BRAZILINFOCUS.COM