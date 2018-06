Em Berlim, parada anual do orgulho LGBT leva milhares às ruas

BERLIM - Durante o desfile do orgulho LGBT de Berlim, neste sábado, 22, milhares de pessoas foram às ruas para celebrar a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, votada em junho no país. Na 39ª edição do "Christopher Street Day" em defesa dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, o tema principal foi a luta contra a extrema direita.

Aprovado pelo Parlamento alemão, o texto que permite o casamento gay foi promulgado nesta sexta-feira, 21, pelo presidente da Alemanha, Frank Walter Steinmeier, e deve entrar em vigor a partir de outubro. A votação histórica coloca a Alemanha ao lado de outros países europeus como França, Grã-Bretanha e Espanha.

"O casamento gay é um passo na direção certa, mas ainda há muito a ser feito", disse Samuel Monars-Bellmont, um dos participantes da parada.

A colorida passeata percorreu a rua Kurfuerstendamm, famosa via na antiga Berlim Ocidental, até o Portão de Brandemburgo. Muitos participantes carregavam bandeiras de arco-íris, outros usavam flores coloridas em volta do pescoço, tiaras brilhantes no cabelo e figurinos diversos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também foi visto em algumas máscaras.

Marco, um dos participantes, não escondia sua alegria: "Todo mundo tem agora o direito de se casar na Alemanha, os gays e lésbicas também", celebrou o jovem húngaro à AFP. "Lutamos pelo mesmo em nosso país. É uma inspiração para a Hungria".

O desfile de Christopher Street Day é comemorado anualmente na Alemanha desde 1979. De nome estadunidense, celebra os tumultos em Nova York em 1969 após a polícia ter invadido um bar gay e é considerado como marco do movimento dos direitos LGBT./REUTERS e AFP