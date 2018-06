Desfile militar tem segurança reforçada após ataque da Al-Qaeda que matou 90 O presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, assistiu ontem ao desfile do Dia Nacional atrás de uma proteção de vidro blindado (foto), depois que um atentado matou mais de 90 soldados durante o ensaio para a cerimônia na segunda-feira. Um clima sombrio pairou sobre o evento, realizado para lembrar a unificação do sul e do norte do país na década de 90. Um forte aparato de segurança cercava o presidente e as autoridades civis e militares enquanto eles assistiam ao desfile, que foi transferido da Praça Sabaeen para a academia da Força Aérea, em Sanaa.