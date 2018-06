Desligamento do último reator nuclear japonês é celebrado Cerca de 5,5 mil japoneses fizeram uma marcha neste sábado para celebrar a desativação do último dos 50 reatores nucleares do Japão, levantando cartazes na forma de peixe, que se tornou um símbolo contra a energia nuclear no país. O Japão ficará sem eletricidade de usinas nucleares pela primeira vez em quatro décadas quando o reator da usina Tomari, no norte da ilha de Hokkaido, for desativado para uma manutenção de rotina.