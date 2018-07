Deslizamento bloqueia ferrovia entre Suíça e Itália A principal conexão ferroviária da Suíça com a Itália, a linha Gotthard (San Gottardo, em italiano) ficou fechada nesta quarta-feira após um deslizamento de rochas que deixou pelo menos um homem desaparecido. A empresa ferroviária suíça SBB disse que a linha ferroviária Gotthard foi bloqueada após uma enorme parede de rochas ter cedido perto do vilarejo de Gurtnellen, 60 quilômetros ao sul de Zurique, na terça-feira. Três trabalhadores foram soterrados no deslizamento. Dois deles foram resgatados mas o terceiro continua desaparecido.