Queda de rochas em encosta deixa três mortos em praia da Califórnia

LOS ANGELES - Ao menos três pessoas morreram quando parte de uma encosta desabou sobre uma praia na Califórnia na sexta-feira, 2, informaram as autoridades. As rochas caíram sobre os banhistas que estavam perto de uma escadaria que leva à praia Grandview Surf Beach, ao norte de San Diego.

A polícia do Condado de San Diego informou que uma pessoa morreu no local e a prefeitura de Encinitas indicou mais tarde que dois de três feridos morreram no hospital. As autoridades, que já haviam alertado que pedaços do penhasco já haviam caído antes, pediram precaução aos banhistas.

Com ajuda de cães farejadores, as equipes de resgate ainda procuram outras possíveis vítimas neste sábado, segundo o capitão dos Bombeiros de Encinitas, Larry Giles. A praia é dominada por encostas de arenito que se desgastaram ao longo do tempo. Vários cartazes pedem prudência aos visitantes em alguns lugares.

Em 2000, um deslizamento de terra nesta área matou uma mulher que estava na praia enquanto seu marido estava surfando. / AFP e REUTERS