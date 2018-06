Deslizamento de lama mata 6 garimpeiros na Indonésia Um funcionário do governo indonésio, Budi Aksomo, disse que uma avalanche de lama soterrou e matou pelo menos seis garimpeiros nesta sexta-feira na ilha de Java. Seis outros garimpeiros clandestinos na mina ainda estão desaparecidos, após o deslizamento ter atingido a mina no distrito de Bogor, no Oeste de Java. A agência de gerenciamento de desastres da Indonésia disse que vários dias de chuvas provocaram o deslizamento na região montanhosa. Aksomo disse que oito garimpeiros foram resgatados vivos.