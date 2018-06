O governo local atribuiu o deslizamento à situação da terra, que foi saturada pela forte nevasca e por contínuas chuvas que atingiram a região no mês passado. Além disso, outros fatores como o relevo da encosta, a composição pobre do solo e o impacto de terremotos podem ter contribuído para a ocorrência do acidente. As informações são da Associated Press.