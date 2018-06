Deslizamento de terra mata ao menos 52 pessoas no Afeganistão Um grande deslizamento de terra em uma província remota do nordeste do Afeganistão matou pelo menos 52 pessoas, informou Shah Waliullah Adeeb, governador local. A área atingida está isolada do restante do país, coberta por neve, e com acesso apenas por ar, o que dificulta os esforços de resgate.