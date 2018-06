Deslizamento de terra mata ao menos 17 na Califórnia

LOS ANGELES, EUA - Ao menos 17 pessoas morreram em razão de deslizamentos de terra provocados por chuvas de inverno no sul da Califórnia, poucas semanas depois de graves incêndios florestais terem atingido a região. A lama invadiu a região de Montecito e outras cidades do distrito de Santa Bárbara, a noroeste de Los Angeles, na última terça-feira, 9.

O problema ocorre nas áreas atingidas anteriormente pelo incêndio Thomas. Sem a vegetação e com as fortes chuvas, a terra ficou encharcada, o que provocou o deslizamento.

Ao menos 28 pessoas ficaram feridas e 13 estão desaparecidas. Em Santa Bárbara, o volume da água chegou a submergir algumas casas. Autoridades temem que as chuvas possam provocar novos deslizamentos, levando lama e cinzas dos incêndios de dezembro colina abaixo.

"Ainda há muitas áreas que não conseguimos acessar em razão dos escombros que bloqueiam as rodovias", disse o bombeiro Mike Eliason, do distrito de Santa Bárbara, ao jornal The New York Times.

“Riachos que nesta época estariam secos podem produzir grandes quantidades de lama”, alertou o diretor da Defesa Civil de Santa Barbara, Robert Levin. “A lama vai destruir casas e estradas.”

Bill Brown, xerife de Santa Bárbara, disse que mais de 500 pessoas foram mobilizadas para os serviços de resgate, que contam com auxílio de helicópteros, e qualificou de "surpreendente a amplitude da devastação".

As autoridades confirmaram que cerca de 30 mil pessoas tiveram de sair de suas casas, onde estão as áreas de risco, de forma obrigatória ou aconselhada. / WASHINGTON POST, NYT e AFP