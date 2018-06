Deslizamento de terra na China mata 19 trabalhadores

Nove pessoas morreram no local do incidente e outras 10 faleceram após tentativas fracassadas para salvá-las, afirmou a agência de notícias Xinhua.

Deslizamentos são comuns nas regiões montanhosas da China, onde a construção de estradas e o desmatamento destruíram toda a vegetação. O risco de desmoronamento aumenta sem as raízes de árvores que mantêm o solo no lugar. Yan''an faz parte do planalto Loess, conhecido por sua terra solta, arenosa e depositada pelo vento. Fonte: Associated Press.