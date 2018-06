Deslizamento de terra na Indonésia deixa pelo menos dois mortos

BANGCOC - Pelo menos duas pessoas morreram e outras 26 estão desaparecidas devido a um deslizamento de terra ocorrido por conta da chuva que atingiu uma aldeia na ilha de Java, no leste da Indonésia, informou neste domingo, 2, a agência local Antara.

Centenas de moradores tiveram que ser evacuados após o deslizamento, ocorrido no sábado, 1º, na regência de Ponorogo, na província de Java Oriental, segundo a Agência Nacional para a Gestão de Desastres.

O vice-governador de Java Oriental, Saifullah Yousef, afirmou que os trabalhos de resgate estão atrasados pela grande quantidade de escombros acumulados pela deslizamento de terra.

As equipes de emergência continuam desde sábado a buscar vítimas com maquinaria pesada nos pontos onde acredita-se que ficaram presas após o deslizamento de terra na aldeia Banaran, no distrito de Pulung.

As inundações e deslizamentos de terra afetam todos os anos a Indonésia durante a estação de chuvas, cujo momento álgido transcorre entre dezembro e fevereiro./ EFE