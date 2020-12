Deslizamento de terra na Noruega deixa pelo menos 10 feridos e dezenas de desaparecidos

Um deslizamento de terra atingiu uma área residencial perto da capital norueguesa na quarta-feira, 31, ferindo pelo menos 10 pessoas, deixando 21 desaparecidas e destruindo várias casas, disseram as autoridades. Cerca de 700 pessoas foram evacuadas em meio a temores de novos deslizamentos de terra.

A polícia norueguesa foi alertada às 4 da manhã sobre o acontecimento na aldeia de Ask, no município de Gjerdrum, cerca de 20 quilômetros de Oslo.

O deslizamento de terra cortou uma estrada da cidade, deixando uma cratera profunda pelo qual os carros não podiam passar. Vídeos mostraram cenas dramáticas, incluindo uma casa caindo; fotos mostraram pelo menos oito casas destruídas.

O porta-voz da polícia, Roger Pettersen, disse à mídia norueguesa que não houve relatos de desaparecimento, mas as autoridades não puderam descartar a possibilidade de pessoas em prédios desabados. Ele disse que cerca de 21 pessoas registradas para morar na área não foram registradas.

"As 21 pessoas podem ter se evacuado, mas também podem estar na área do deslizamento", disse Pettersen à agência de notícias NTB.

The worst landslide in Norway in 30 years. Happened at 3 AM tonight.

A lot of people aren’t found, and 1500 people has been evacuated.

My heart goes out to all the people who lost their house and their belongings, and to family and friends of the people who still aren’t found pic.twitter.com/WiOlBOrEzP — Kristian Gabrielsen (@KristianGab_) December 30, 2020